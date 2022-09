Ludmila Dayer revela ter esclerose múltipla e sintomas iniciais: "Não lembrava o que ia fazer"

Com uma grande gama de sintomas, a EM pode ser confundida com outras condições devido à possível inespecificidade de seus sinais. Não há cura para a doença, mas há, no entandto, tratamentos capazes de dar estabilidade ao paciente, desacelerando o processo degenerativo. Geralmente, ele se baseia em medicamentos chamados de "modificadores de doença" e, em alguns casos, eles conseguem deixar a esclerose múltipla "adormecida" por anos.