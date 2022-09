Remédio caro via SUS, canabidiol: como é o tratamento de Guta Stresser para enfrentar a esclerose

Administrados via oral ou injetável, estes remédios ajudam a mudar o desenvolvimento da EM ao agir diretamente no sistema imunológico, limitando a doença e desacelerando a progressão. Guta Stresser lembra que existem vários tipos de medicamentos para tratar a esclerose múltipla, uma vez que ela se apresenta de diferentes formas nos pacientes. Sendo assim, nem toda pessoa se adapta bem ao mesmo tratamento. "No começo, por exemplo, tive uma reação e fiquei com a pele muito vermelha, sentindo calor. Minha médica falou para insistir e, com o tempo, fui me adaptando”, afirmou a atriz.