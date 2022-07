Esclerose múltipla não tem cura, mas pode "adormecer": entenda como se trata a doença

As células-tronco são células com potencial de se "transformar" para assumir funções bastante específicas. Sendo assim, elas podem ajudar a recompor tecidos danificados - e, no caso do transplante para esclerose múltipla, o paciente tem o funcionamento do próprio sistema imunológico praticamente interrompido para que, quando colocadas no organismo, estas células atuem na reconstrução de funções perdidas e tecidos destruídos.