Após falas sobre harmonização, padre Fábio explica motivo de saúde para rosto inchado

Convidado do “Altas Horas” (Rede Globo) recentemente, o padre Fábio de Melo confundiu internautas com sua aparência. Após a exibição do programa, algumas pessoas notaram características diferentes no rosto do religioso – e, após questionamentos sobre ter ou não feito procedimentos estéticos para mudar as feições, ele explicou o que gerou a “transformação” marcada especialmente por inchaço.