Rosto inchado, como aconteceu com Joelma, pode ser sequela de Covid-19?

Joelma se apresentou no último sábado (28) em Parauapebas, no sudeste do Pará, e deixou seus fãs preocupados. A cantora apareceu com o rosto bem inchado, e após comentários repercutirem nas redes, sua assessoria de imprensa confirmou ao portal G1 que o inchaço seria uma das sequelas da Covid-19.