Como montar uma salada completa: 3 opções com até 400 calorias que valem como refeição

Uma salada completa deve conter alimentos energéticos, que são responsáveis por fornecer energia para o corpo, reguladores, que ajustam as funções do organismo e estão diretamente ligados ao fortalecimento do sistema imunológico e bom funcionamento do intestino, e construtores, que auxiliam na formação de tecidos do organismo, mas há uma infinidade de ingredientes que podem ser utilizados para que o prato fique completo e saboroso.