Médico de Simony atualiza estado do câncer da cantora: inchaços sumiram e não há metástase

Segundo o médico, o tumor reduziu em 58%, demonstrando um grande sucesso por parte do tratamento quimioterápico, e a rapidez com que isso aconteceu impressionou a todos. “Em questão de dois a três dias a gente já via uma redução absolutamente notável do tumor. Agora vamos fazer novas imagens e estamos confiantes, baseados na resposta química evidente, de que ela teve uma grande e máxima resposta”, pontuou Maluf.