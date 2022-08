Simony revela tipo raro de câncer no intestino: cantora descobriu após inchaço na virilha

De acordo com o oncologista responsável pelo caso de Simony, o câncer da cantora é do tipo epidermoide - um tipo de câncer de ânus que, segundo dados do Ministério da Saúde, é o mais comum dentre os tipos de câncer anal, responsável por 85% dos casos. O câncer anal, no entanto, é raro, e representa de 1 a 2% de todos os casos de câncer colorretal.