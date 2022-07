Jovem de 19 anos transforma controles de TV do avô para driblar demência e iniciativa viraliza

De acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a demência é uma síndrome que causa deterioração das funções cognitivas além do que é esperado dentre as consequências comuns do envelhecimento. A síndrome, que pode estar ligada a uma série de doenças primárias (especialmente o Alzheimer), afeta 55 milhões de pessoas no mundo atualmente segundo estimativas do órgão e, apesar de afetar principalmente pessoas idosas, não é uma consequência inevitável do envelhecimento.