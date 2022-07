Estudo descobre 2 sintomas de Parkinson que surgem até 10 anos antes do diagnóstico

“As pessoas buscam o médico com sintomas, mas frequentemente não têm o diagnóstico pelos próximos cinco ou dez anos. Tremor, por exemplo, é um dos sintomas mais identificáveis de Parkinson – mas foi identificado dez anos antes do diagnóstico no nosso estudo. Isso é muito para os pacientes esperarem. Se nós conseguirmos diagnosticar o Parkinson mais cedo [...] significa que podemos fazer mais do que apenas melhorar a qualidade de vida dos pacientes, e talvez estar na posição de desacelerar ou curar o Parkinson no futuro”, afirmou ele.