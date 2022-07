Häagen-Dazs anuncia recall de sorvete por conter traços de substância perigosa à saúde

Recentemente em um comunicado publicado no site da empresa, a General Mills Brasil, detentora de marcas como Yoki e Kitano determinou o recolhimento voluntário e preventivo de sorvetes da marca Häagen-Dazs. Segundo o grupo, potes de 415 g (473 ml) com data de validade entre 7 de julho de 2022 e 18 de julho de 2023 não devem ser consumidos, e quem tiver comprado alguma unidade deve entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da marca para fazer a troca ou reembolso do produto.