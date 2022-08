Procon proíbe bebida da Del Valle no DF: "Não pode ser considerado suco, néctar ou refresco"

Comercializada como suco de frutas, a bebida Del Valle Fresh, da Coca-Cola, não pode mais ser vendida desta forma no Distrito Federal após uma ação do Procon-DF. Motivado por uma denúncia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o órgão pontuou que, apesar de as informações disponibilizadas pela marca ao consumidor darem a entender que a bebida se trata de um suco, a composição não condiz com o que aparece no rótulo.