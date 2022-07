Verde, hibisco e mais: por que chás como estes não são indicados pela Anvisa para emagrecer?

Culturalmente, chás são vistos como bebidas que, além de gostosas, podem ser terapêuticas. Neste contexto, não é raro encontrar médicos e nutricionistas que incluem chás (tanto em cápsulas quanto em infusão) nas dietas que recomendam a pacientes para fins de emagrecimento – mas, tanto segundo especialistas que já viram de perto as consequências do consumo exagerado destas substâncias quanto a própria Anvisa, isso é mais perigoso do que muita gente imagina.