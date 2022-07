Couve faz bem: benefícios vão de proteção do estômago à preservação do cérebro

Além de ser, entre os vegetais da mesma família, uma das maiores fontes de cálcio, a couve também fornece as vitaminas C e E como poucos o fazem. Segundo a revisão literária, junto de outras substâncias presentes nestas folhas verde-escuras, isso faz com que ela seja um ótimo antioxidante – que, por sua vez, previne certas doenças crônicas e o envelhecimento precoce do organismo de forma geral ao combater os chamados radicais-livres.