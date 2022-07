Especialistas indicam o que comer antes de dormir para ter boa digestão e sono reparador

Dormir bem é essencial para uma boa saúde física e mental – e a forma como você se alimenta na última refeição do dia pode influenciar muito na qualidade do seu sono. Enquanto certos horários e alimentos podem tornar a digestão difícil, atrapalhando o relaxamento do corpo, ingerir certos nutrientes não tão perto da hora de deitar-se é, segundo especialistas, uma tática interessante não apenas para a alimentação, mas para garantir um sono restaurador.