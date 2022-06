Sinais e sintomas de autismo para notar e facilitar diagnóstico precoce

Apesar de estar ligado ao desenvolvimento do cérebro e, por isso, afetar a forma como a pessoa percebe o mundo e socializa com outras, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) nem sempre é fácil de se diagnosticar. Como se inicia na primeira infância, fase em que o desenvolvimento da criança varia, sintomas podem passar despercebidos - e, por isso, é importante se atentar para estes sinais diversos, visando garantir diagnóstico precoce e tratamento adequado.