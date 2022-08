Símbolo do autismo em placas de prioridade pode virar lei: "Só mãe ou pai sabe o valor"

Na última terça-feira (10), a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que, se aprovado no Senado, trará mais um avanço na conscientização sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Na sessão, foi aprovada a obrigatoriedade da inclusão do símbolo do autismo em placas de prioridade - e, apesar de ser algo aparentemente pequeno, a identificação deste grupo como prioridade pode, na prática, melhorar a experiência de muita gente em diversos espaços.