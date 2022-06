Pfizer e BioNTech anunciam testes de vacina universal contra Covid-19: quando ela chega?

Apesar das vacinas existentes oferecerem certa proteção contra variantes do SARS-CoV-2, novas linhagens do vírus seguem surgindo, e os imunizantes atuais não são completamente eficazes. Com isso, as companhias vêm trabalhando tanto no aprimoramento de vacinas de células-T (células ligadas à proteção contra casos graves da doença) para oferecer proteção redobrada caso agentes infecciosos se tornem mais resistentes, quanto em imunizantes que devem oferecer proteção contra as principais variantes do coronavírus já documentadas.