Vacina em spray nasal poderá impedir a entrada da Covid-19 no corpo: quando estará disponível?

"Eu posso, mesmo vacinado [com o imunizante convencional], estar com o vírus no nariz e na boca e transmitindo. [...] Se você fortalecer bastante o sistema imune ali, o vírus não penetra no organismo e não dá nem infecção, nem doença", pontuou o especialista, afirmando que, devido à forma como o spray foi desenvolvido, é possível alterá-lo de acordo com as variantes de maior circulação.