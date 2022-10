Internado há duas semanas, Erasmo Carlos atualiza fãs sobre estado de saúde: "Muito vivo"

De acordo com informações da Universidade Federal do Ceará, a síndrome edemigênica vem de “edema”, que significa, em linhas gerais, inchaço. Este inchaço, por sua vez, é gerado por aumento na quantidade de líquido acumulado no corpo, e pode ser tanto generalizado quanto localizado. De forma geral, a síndrome edemigênica pode estar ligada a problemas no funcionamento, por exemplo, dos rins e do coração.