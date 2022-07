Mion explica como viajar em família pode ser ruim para Romeo, seu filho que tem autismo

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o transtorno do espectro autista (TEA) é um transtorno de desenvolvimento que traz graus variados de comprometimento do comportamento social, da comunicação e da linguagem. Nem todas as pessoas com TEA tem as mesmas dificuldades e os mesmos interesses – mas, em boa parte dos casos, a rotina tem um papel muito importante no bem-estar destas pessoas.