72% dos homens afirmam ter saúde mental boa ou ótima: entre mulheres, 55% dizem o mesmo

Recentemente, uma pesquisa mostrou que homens e mulheres podem estar em situações bem diferentes quando se fala em saúde mental. De acordo com a enquete, realizada pela empresa On The Go Research, 72% dos homens consideram ter uma saúde mental boa ou muito boa, enquanto 55% mulheres se avaliam da mesma forma. Além disso, os motivos pelos quais homens e mulheres julgam importante manter-se mentalmente bem também são bem diferentes.