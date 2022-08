Varíola dos macacos pode matar? Como cura? Veja as respostas para dúvidas comuns

É por isso que, conforme explica o diretor da SPI, é particularmente importante ter certos cuidados com os pertences pessoais de um paciente da doença ao cuidar dela. "Devemos ter cuidado para não sacudir as roupas de um familiar com diagnóstico de 'monkeypox', pois isso pode espalhar o vírus no ambiente. As roupas de cama e as vestimentas devem ser colocadas em um balde ou saco plástico, e então postas para lavar na máquina ou no tanque", pontua o infectologista.