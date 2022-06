Máscara contra varíola dos macacos: órgão de saúde explica quem precisa usar

Embora alguns tipos de transmissão (como pelo sêmen ou secreções vaginais) ainda estejam sendo estudadas, a varíola dos macacos é, em geral, transmitida por contatos extremamente próximos com secreções contaminadas, como através de beijos e no sexo, por exemplo, ou pelo contato direto entre a boca e as feridas cutâneas causadas pela doença. Além disso, dividir cama e objetos pessoais como toalhas com alguém que esteja com a doença também pode gerar contágio.