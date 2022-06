OMS confirma primeiros casos de varíola dos macacos em crianças: risco é maior?

Também durante a coletiva mais recente da OMS, tanto o diretor-geral, Tedros Adhanom, quanto o médico e coordenador Abdi Mahamud demonstraram preocupação sobre a descoberta de casos em crianças, e há um motivo para isso. De acordo com informações disponibilizadas no próprio site do órgão, crianças estão, assim como mulheres grávidas e pessoas imunossuprimidas, mais sujeitas a desenvolver sintomas graves da varíola dos macacos.