Varíola dos macacos é confirmada em 3 crianças no Brasil: reconheça sinais, que confundem com catapora

Vale lembrar ainda que, de acordo com a OMS, as crianças possuem maior risco de desenvolverem quadros graves da varíola dos macacos, e devem ser monitoradas de perto. Elas podem contrair a doença caso tenham contato com alguém doente, ou com objetos contaminados. Também é possível se infectar por meio de roupas de cama, vestimentas e toalhas.