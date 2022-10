Enfrentando câncer, estado de Susana Nespolini é grave e filha pede por corrente de orações

Pouco mais de um mês após emocionar o público com sua saída do hospital (no qual estava internada para tratar uma infecção), Susana Naspolini está em estado grave. Conforme informado pela filha da jornalista, Júlia, no próprio Instagram da mãe nesta sexta-feira (21), Susana está internada há uma semana, e o quadro dela é bastante delicado.