Susana Naspolini teve 1º câncer aos 18 anos: firmeza marcou toda sua história com a doença

Com esta sucessão de eventos, seria natural e esperado que a repórter vivesse triste e com medo, mas, desde o início de sua história com câncer, não é desta forma que ela o enfrenta. "Lógico que não é fácil, mas a dica que eu dou é focar na solução e não ficar alimentando a dor. Nunca me perguntei ‘por que eu?’", chegou a afirmar em entrevista à revista do Instituto Nacional do Câncer (INCA).