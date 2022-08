Repórter Susana Naspolini está enfrentando quinto câncer com força e otimismo admiráveis

"Eu tinha um carocinho debaixo do braço, e costumava associá-lo ao período menstrual. Inchava e desinchava. Quando comentei com a minha mãe, que era muito ligada em saúde, ela marcou uma consulta e obtivemos um diagnóstico", disse a repórter em entrevisa concedida à revista do Inca, o Instituto Nacional do Câncer.