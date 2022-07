Estresse afeta mais as mulheres do que os homens: ciência aponta motivos

Trabalhos científicos mostram que os cérebros das mulheres as tornam mais sensíveis do que os homens aos estressores e a uma percepção de falta de controle. Entre elas, as áreas límbicas do cérebro, que ajudam a controlar as emoções e as memórias, são altamente ativas, fazendo com que se lembrem de mágoas e ofensas com mais clareza.