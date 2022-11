Erasmo Carlos tem alta hospitalar após 18 dias e rebate com bom humor boatos de morte

Internado desde o último dia 17 no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, Erasmo Carlos teve alta durante o feriado de Finados, na quarta-feira. Com um quadro de síndrome edemigênica, que caracteriza inchaço generalizado ou localizado e pode indicar problemas nos rins ou no coração, ele usou as redes para comunicar a novidade, até brincando com o fato de ter visto sua morte ser anunciada na mídia.