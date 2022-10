Atriz revela cicatrizes de luta contra "bactéria comedora de carne": doença rara é devastadora

Surpreendendo a todos, a atriz Georgie Henley usou recentemente as redes sociais para fazer um desabafo. Junto de uma foto na qual mostra pela primeira vez as extensas cicatrizes que tem no braço esquerdo, a britânica afirmou que, durante muito tempo, batalhou contra uma fasciíte necrosante, doença conhecida como infecção por “ bactéria comedora de carne”.