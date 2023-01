Entenda a fibrose pulmonar, doença que causou a morte de Rita de Cássia aos 50 anos de idade

Doença crônica e não infecciosa, a fibrose pulmonar gera, segundo informações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) a substituição do tecido normal do pulmão por tecido cicatricial - ou seja, fibrose. De causa desconhecida, ela é mais comum em pessoas com mais de 60 anos, especialmente do sexo masculino, e aparece com bastante frequência em ex-fumantes.