Guta Stresser revela diagnóstico de esclerose múltipla e detalha 1º sintoma que percebeu

A esclerose múltipla não tem cura, mas há, atualmente, alguns tratamentos que ajudam a estabilizar e desacelerar o processo degenerativo causado por ela. De acordo com o portal Esclerose Múltipla Brasil, medicamentos chamados de “modificadores de doença” costumam aparecer na fase inicial do tratamento para evitar que o sistema imunológico ataque as células do corpo, reduzindo ou cessando as crises.. Em alguns casos, pacientes podem até suspender o tratamento após alguns anos.