Trombectomia: novo tratamento incorporado ao SUS para tratar AVC é capaz de reduzir sequelas

De acordo com Marcelo Queiroga, a logística do procedimento é complexa, mas já existe experiência nacional para realizar a operação. A tecnologia necessária deve estar completamente implantada no SUS até o final do ano, mas, inicialmente não serão todos os centros que tratam AVC que terão a tecnologia. O critério de escolha dos locais onde será implementada a tecnologia inicialmente serão indicadores como mortalidade por AVC, taxa internação e reinternação, entre outros.