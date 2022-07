Médicos anunciam 4º caso de cura do HIV no mundo: entenda o tratamento

O homem, que pediu para não ser identificado, convivia com a doença desde a década de 1980 e é o quarto caso de cura da HIV no mundo. Ele recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea de um doador que naturalmente era resistente ao agente causador. O procedimento foi feito para o tratamento de um tipo de leucemia, mais comum em pessoas com HIV.