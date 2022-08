Estresse pode causar convulsão? Caso de Luisa Mell levanta suposição e médica explica

Esta, no entanto, não foi a única vez que Luisa mencionou estresse e outros problemas psicológicos. No passado recente, ela foi submetida a uma lipoaspiração nas axilas sem seu consentimento e, desde então, tem lutado não apenas para reparar as sequelas físicas da operação, mas os danos mecei terapia, comecei tomar remédio, mas, mesmo assim está muito difícil lidar com isso”, disse ela no Instagram pouco tempo após o caso.