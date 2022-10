Após câncer na tireoide, ex-BBB revela sequela da cirurgia: "Nada fez com que minha voz voltasse"

A chamada paresia das cordas vocais - que pode ocorrer de forma bilateral, afetando as duas pregas, ou apenas de um lado, como no caso de Aline - é uma complicação bastante comum no pós-operatório de uma tireoidectomia. Segundo estudos de caso, como o publicado em 2014 no renomado periódico científico " BMJ Case Reports", o problema pode ser transitório ou permanente, e tem sua origem em doenças do sistema nervoso (como tumores cerebrais e derrames) ou em lesões nos nervos do pescoço. Estas lesões, por sua vez, podem ser causadas por, por exemplo, tumores na laringe, acidentes e procedimentos cirúrgicos.