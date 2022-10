Em testes, droga experimental contra Alzheimer retarda a progressão dos sintomas em 27%

Em fases finais de testes, uma droga experimental que vem sendo testada há anos pode se tornar uma nova arma para combater o Alzheimer. Desenvolvido pela farmacêutica japonesa Eisai Co. em parceria com a norte-americana Biogen, o medicamento foi capaz de retardar em 27% o progresso dos sintomas da doença em testes recentes - e é esperado que, em um futuro próximo, ela entre no mercado.