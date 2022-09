Síndrome do Pensamento Acelerado leva famosa ao hospital: quadro gera agitação e fadiga

Ao se afastar do temporariamente do trabalho, a cantora Dani Russo usou as redes sociais para contar aos fãs que a pausa se deve a uma razão de saúde. “Sumi por motivos de saúde: Síndrome do Pensamento Acelerado, que gera crise de vômito”, declarou a famosa junto de uma foto na qual aparece em uma cama de hospital.