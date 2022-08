Câncer diagnosticado em ex-BBB é silencioso e três vezes mais comum em mulheres

A depender do tipo de tumor e da extensão do câncer, pode ser recomendada também a iodoterapia. Segundo a Oncoguia, a tireoide absorve praticamente todo o iodo presente no sangue - e, com isso, quando o paciente recebe iodo radioativo por via endovenosa, a substância leva o “tratamento” diretamente às células da glândula. Isso elimina não só as células tireoidianas como as células cancerígenas que forem ligadas à ela.