Teste de saúde mental viraliza e psicóloga faz alerta: por que não é recomendado fazer

Apesar de ser facilmente encontrado de maneira gratuita em diversos nichos na internet, o link que vem circulando está hospedado no site de um espaço terapêutico, e, nele, internautas são convidados a “medir os níveis de depressão, ansiedade e estresse”. Segundo a terapeuta, no entanto, a “Depression, Anxiety and Stress Scale” nome completo do DASS-21 que significa "escala de depressão, ansiedade e estresse", é um teste sério cuja aplicação e análise deveriam ser exclusivas a profissionais da saúde mental.