O "Ponto de Deus" no cérebro: o que se sabe da ação da fé na mente e na sensação de estar bem

Isso, inclusive, tem respaldo no fato de que, com o passar dos anos, a ciência descobriu que nenhuma função do organismo (como andar e falar) tem uma área designada exclusivamente para si como se imaginava. “O cérebro não é um monte de caixinhas com funções. Abriu essa caixinha, faz isso, abriu outra, faz aquilo”, afirma a neurocirurgiã Tatiana Vilasboas, do Hospital San Gennaro, em São Paulo. A forma como o cérebro funciona, de acordo com a médica, é muito mais complexa do que isso.