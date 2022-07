Técnica que psicóloga usa para acalmar a mente relaxa ao som de uma palavra

Em seguida, a ideia é escolher uma técnica de relaxamento para ligar à palavra. Ele pode ser, por exemplo, um exercício de respiração (inspire enquanto conta lentamente até seis, segure o ar por cinco segundos e expire contando novamente até seis) ou um momento de automassagem (pressionando as têmporas levemente com movimentos circulares). Enquanto pratica o exercício, diga a palavra escolhida em voz alta, focando em soltar e relaxar todas as partes do corpo.