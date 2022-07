Ansiedade noturna: como acalmar a mente quando preocupações do dia te despertam

Ao “ Psychology Today ”, a psicóloga Susan Albers explica que tudo tem relação com o fato de que, ao longo do dia, apesar de a ansiedade também estar presente, ela não tem tanto “espaço” na mente quanto à noite. Já na hora de dormir, o lazer e as obrigações do dia a dia não ocupam mais a mente como ocuparam nas horas anteriores, e isso faz as preocupações que ficaram em segundo plano durante o dia todo ressurgirem, ganhando evidência.