"Jejum de dopamina": é real que técnica viral de bem-estar priva de sexo e celular?

De acordo com o psiquiatra autor da técnica, pequenos prazeres do dia a dia podem se tornar vícios e, com isso, atrapalhar a concentração, o trabalho e outras tarefas. Com isso, o “jejum de dopamina” chamou atenção especialmente de trabalhadores do Vale do Silício, famoso polo tecnológico dos Estados Unidos – e, apesar da intenção ser boa, isso gerou uma série de interpretações equivocadas sobre a técnica.