Cientistas criam colchão que “engana” o corpo e ajuda a dormir mais rapidamente

Criado por bioengenheiros, o colchão em questão conta com um sistema interno de aquecimento e resfriamento, tudo para "comunicar" o corpo que é hora de dormir. Isso se baseia no fato de que a temperatura corporal influencia no quão acordado ou sonolento o corpo se sente e, à noite, o declínio da temperatura do corpo está relacionado ao ato de pegar no sono.