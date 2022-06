8 dicas para dormir melhor que são recomendadas por especialistas

#5 Invista nos hábitos saudáveis ao longo do dia. Embora isso raramente seja levado em conta, hábitos como se expor à luz do sol pela manhã, praticar atividades físicas regularmente, minimizar o consumo de bebidas alcoólicas e combater o tabagismo também são interessantes para melhorar o sono. Isso porque adotar uma rotina que é, de forma geral, mais saudável, contribui com o ritmo circadiano (mecanismo pelo qual o organismo se regula entre dia e noite), diminuindo as chances de se ter um sono fragmentado.