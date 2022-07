Cortar sal e álcool para “secar”, como faz Luciana Gimenez, realmente funciona?

Usando a ferramenta Stories do Instagram recentemente, Luciana Gimenez compartilhou com os seguidores as mudanças alimentares que fez nas últimas semanas antes do Carnaval, que, este ano, acontecerá também fora de época em função da pandemia do Coronavírus. Conforme contou, a ideia é “secar” um pouco o corpo em preparação para a folia - e, para atingir esse objetivo, ela decidiu cortar algumas coisas da rotina alimentar.