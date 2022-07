Comer um abacate por dia pode ajudar a reduzir o colesterol, afirma estudo

Um grupo de pesquisadores conduziu um experimento de seis meses de duração envolvendo mais de 1 mil participantes com sobrepeso ou obesidade, metade dos quais foram instruídos a comer um abacate todos os dias, enquanto a outra metade continuou sua dieta habitual, evitando a ingestão da fruta. A gordura no abdômen e ao redor de outros órgãos foi medida com precisão usando ressonância magnética antes e no final do estudo.